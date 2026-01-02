Viel Spaß
    Kakadu - Eure Frage:

    Was ist das Geheimnis von Schnee?

    24:01 Minuten
    Schneebedeckter Winterwald im morgenlichen Sonnenlicht
    Schneebedeckter Winterwald © IMAGO / imagebroker / Wolfgang Weinhäupl
    Von Babette Braun |
    Wie entsteht eine Schneeflocke? Warum ist alles leiser, wenn es geschneit hat? Tim, Clara und die Kakadu-Kinderreporter auf der Suche nach Schneewolken.
    In diesem Podcast stapfen wir durch den Schnee. Na gut, im Studio liegt leider keiner. Aber riecht es nicht irgendwie schon nach Schnee? Immerhin: Auf dem Studiotisch leuchtet eine zauberhafte Kiste. Mit Sonderflocken! „Nicht schmelzend, dafür klingend“ , liest Clara vor. Und tatsächlich - wenn Tim oder Clara sie antippen, werden Schneegeheimnisse gelüftet. Wie entsteht eine Schneeflocke? Warum ist alles leiser, wenn es geschneit hat? Derweil machen sich die Kakadu-Kinderreporter auf die Suche nach Schneewolken. Nur - gibt es Schneewolken überhaupt? Meteorologe und Schnee-Experte Andreas Bott weiß die Antwort. Auf diese und viele andere Fragen.
    Hättet ihr übrigens gedacht, dass eine Schneeflocke zum größten Teil aus Luft besteht!?
    Und dass es immer ein Staubkorn braucht, damit eine Schneeflocke wachsen kann?
    Sogar rote Schneeflocken gibt es!
    Leise rieselt der Schnee.

    Kakadu - Eure Fragen: Was ist das Geheimnis von Schnee?
    Moderation: Tim Wiese & Clara
    Autorin: Babette Braun
    Redaktion: Ulrike Jährling
