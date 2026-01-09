Kakadu - eure Fragen

Um diese neue Frage von euch an Kakadu zu beantworten, hat sich Tim Nastas ins Kakadu-Studio eingeladen. Nastas hatte als Kind Krebs und kann erzählen, wie es für ihn war – vom Krankenhausalltag über die Chemo bis zu dem Moment, als klar war: Der Krebs ist weg.

Kakadu-Reporterin Jessica Zeller hat Nastas bei seinen Kontrollbesuchen bei Ärztinnen und Ärzten begleitet. Mit seinem Kinderarzt ist er inzwischen fast schon befreundet. Die beiden kennen einander aber auch schon sehr lange. Gemeinsam können sie gut erklären, was im Körper passiert, wenn jemand Krebs bekommt, warum man dafür ins Krankenhaus muss – und wie der Körper mit Hilfe von Ärztinnen, Ärzten und starken Medikamenten wieder gesund werden kann.

Außerdem erfährst du in diesem Kakadu-Podcast, woraus unser Körper besteht, was Zellen sind und was passiert, wenn manche von ihnen plötzlich verrückt spielen. Wir erklären, warum Krebs eine ernste Krankheit ist, warum die Behandlung oft lange dauert – und warum starke Medikamente trotzdem helfen können.

Ein Podcast über Kranksein und Gesundwerden, über Mut, Geduld und darüber, warum die Medizin heute vielen Kindern sehr gut helfen kann.

