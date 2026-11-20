Warum müssen Menschen eigentlich sterben? Und was passiert danach?

Das sind ziemlich große Fragen. Patricia und Elsa machen sich auf die Suche nach Antworten. Dabei begegnen sie einer Bestatterin, die ihnen zeigt, wie sie einen Verstorbenen für seine Beerdigung vorbereitet. Sogar Socken bekommt der verstorbene Peter noch angezogen.

Warum eigentlich?

Sie sprechen über Abschiednehmen und Trauer, über Friedhöfe als Orte, an denen nicht nur geweint, sondern auch gelacht und erinnert wird. Sie hören Kindern zu, die schon jemanden verloren haben, und fragen einen Philosophen, warum das Leben endlich ist und was nach dem Tod kommen könnte.

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Eine Antwort auf alle Fragen gibt es nicht. Aber viele Gedanken, unerwartete Vorstellungen und einen ziemlich schönen Grund, das Leben zu feiern: Wir müssen zwar irgendwann sterben – aber an allen anderen Tagen nicht!