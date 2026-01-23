Viel Spaß
    Kakadu - Eure Fragen:

    Kann meine Brotdose bitte auch mal Spaß machen (und lecker sein)?

    Von Klara Fröhlich
    Schimmelalarm, zerbeulte Dosen und langweiliges Brot? Das kennen viele Kinder!
    Diesmal stellen sich Mattis und Tim einer ungemein mutigen Aufgabe. Sie öffnen alte, stinkige, vergessene und zerbeulte Brotdosen. Dabei finden sie heraus, was wirklich satt macht, warum buntes Essen gesund ist, wieso Müsliriegel schummeln und warum Wasser der beste Durstlöscher ist und bleibt. Ein Blick in Brotdosen aus Japan und Indien ist auch dabei!

    Am Ende wird’s richtig farbenfroh: Mattis und Tim stellen die bunteste Brotdose der Welt zusammen.
    Moderation: Tim Wiese & Mattis
    Autorin: Klara Fröhlich
    Redaktion: Ulrike Jährling
