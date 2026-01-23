Kakadu - Eure Fragen:

Euer Draht zum Kakadu
Kann meine Brotdose bitte auch mal Spaß machen (und lecker sein)?
Schimmelalarm, zerbeulte Dosen und langweiliges Brot? Das kennen viele Kinder!
Diesmal stellen sich Mattis und Tim einer ungemein mutigen Aufgabe. Sie öffnen alte, stinkige, vergessene und zerbeulte Brotdosen. Dabei finden sie heraus, was wirklich satt macht, warum buntes Essen gesund ist, wieso Müsliriegel schummeln und warum Wasser der beste Durstlöscher ist und bleibt. Ein Blick in Brotdosen aus Japan und Indien ist auch dabei!
Am Ende wird’s richtig farbenfroh: Mattis und Tim stellen die bunteste Brotdose der Welt zusammen.
Moderation: Tim Wiese & Mattis
Autorin: Klara Fröhlich
Redaktion: Ulrike Jährling
