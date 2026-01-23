Kakadu - Eure Fragen:

Diesmal stellen sich Mattis und Tim einer ungemein mutigen Aufgabe. Sie öffnen alte, stinkige, vergessene und zerbeulte Brotdosen. Dabei finden sie heraus, was wirklich satt macht, warum buntes Essen gesund ist, wieso Müsliriegel schummeln und warum Wasser der beste Durstlöscher ist und bleibt. Ein Blick in Brotdosen aus Japan und Indien ist auch dabei!