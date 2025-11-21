Kakadu eure Fragen:

Wenn unsere Haustiere krank sind, leiden wir mit ihnen mit. Wenn Katze Minka nicht frisst, Meerschweinchen Flitzi traurig in der Ecke sitzt oder Hund Bonny humpelt. Hoffentlich kann dann die Tierärztin helfen. Um zu erfahren, wie der Alltag in einer Tierarztpraxis aussieht, hat Kakadu-Reporterin Klara die Tierärztin Ulrike Seidel in ihrer Praxis in Leipzig besucht. Sie ist dabei, wenn Katze Beauty untersucht wird, fährt mit zu einem Hausbesuch und erlebt, wie viel Einfühlungsvermögen man braucht – besonders bei einer ängstlichen kleinen Hündin.