Ist Tierärztin ein Traumberuf?
Tieren helfen, Krankheiten heilen, Haustiere glücklich machen – viele Kinder finden: Tierärztin ist ein echter Traumberuf! Aber wie sieht der Alltag wirklich aus?
Wenn unsere Haustiere krank sind, leiden wir mit ihnen mit. Wenn Katze Minka nicht frisst, Meerschweinchen Flitzi traurig in der Ecke sitzt oder Hund Bonny humpelt. Hoffentlich kann dann die Tierärztin helfen. Um zu erfahren, wie der Alltag in einer Tierarztpraxis aussieht, hat Kakadu-Reporterin Klara die Tierärztin Ulrike Seidel in ihrer Praxis in Leipzig besucht. Sie ist dabei, wenn Katze Beauty untersucht wird, fährt mit zu einem Hausbesuch und erlebt, wie viel Einfühlungsvermögen man braucht – besonders bei einer ängstlichen kleinen Hündin.
Zur Überraschung von Tim und Frederik stand während der Aufnahmen zu diesem Podcast unvermittelt Tiger im Kakadu-Studio. Sein Problem ist, er hat einen hartnäckigen Schluckauf.
Am Ende steht fest: Tierärztin kann ein Traumberuf sein – für alle, die Tiere lieben und viel lernen möchten.
Kakadu – eure Fragen: Ist Tierärztin ein Traumberuf?
Moderation: Tim Wiese & Frederik
Autorin: Klara Fröhlich
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
