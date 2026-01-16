Kakadu - Eure Fragen:

Ganz schön kalt! Diesmal versetzt das Kakadu-Podcast-Studio Patricia und Elsa mitten hinein in einen Schneesturm im Himalaya. Und du kannst bei dieser gefährlichen Expedition dabei sein:

Gibt es den Yeti wirklich?

Oder ist der geheimnisvolle Schneemensch aus den Bergen nur eine erfundene Geschichte?

Seit Jahrzehnten gehen mutige Forscher zur Beantwortung dieser Frage auf Spurensuche.

Patricia und Elsa stapfen durch Eis und Schnee, folgen riesigen Fußspuren und erfahren spannende Legenden aus dem Himalaya über den Yeti.

Hört, was die Wissenschaft heute über den geheimnisvollen Schneemenschen weiß – und warum unsere Fantasie manchmal fast genauso spannend ist wie echte Entdeckungen.