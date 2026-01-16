Viel Spaß
    Kakadu - Eure Fragen:

    Gibt es den Yeti wirklich?

    Yeti in den schneebedeckten Bergen des Himalaya, geheimnisvolles pelziges Wesen, das durch die gefrorene Natur streift, Illustration
    Schon so mancher Abenteurer will den Yeti gesehen haben © IMAGO / Panthermedia
    Von Patricia Pantel |
    Gibt es den Yeti wirklich? Oder ist der geheimnisvolle Schneemensch aus den Bergen nur eine erfundene Geschichte?
    Ganz schön kalt! Diesmal versetzt das Kakadu-Podcast-Studio Patricia und Elsa mitten hinein in einen Schneesturm im Himalaya. Und du kannst bei dieser gefährlichen Expedition dabei sein:
    Seit Jahrzehnten gehen mutige Forscher zur Beantwortung dieser Frage auf Spurensuche.
    Patricia und Elsa stapfen durch Eis und Schnee, folgen riesigen Fußspuren und erfahren spannende Legenden aus dem Himalaya über den Yeti.
    Hört, was die Wissenschaft heute über den geheimnisvollen Schneemenschen weiß – und warum unsere Fantasie manchmal fast genauso spannend ist wie echte Entdeckungen.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Moderation: Patricia Pantel & Elsa
    Autorin: Patricia Pantel
    Redaktion: Dörte Fiedler
