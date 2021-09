Morgen ist in Deutschland der Kindertag und am nächsten Sonntag wird gewählt.

Das ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, mal darüber zu reden, was ihr euch von den Politikern zum Kindertag wünscht. Bessere Schulen? Längere Ferien? Mehr Rechte für Kinder?

Was ist euch wichtig? Und habt ihr eigentlich das Gefühl, dass es den Politikern wichtig ist, was Kinder denken? Ruft an und sprecht mit Fabian darüber: 0800-2254 2254.