Sicher habt Ihr ein eigenes Kinderzimmer – oder teilt Ihr Euch ein Zimmer mit Eurer Schwester oder Eurem Bruder?

Auf jeden Fall habt Ihr ein gemütliches Bett und Platz für Eure Spielsachen. Ein Schreibtisch steht bestimmt auch in Eurem Kinderzimmer – sofern Ihr schon in die Schule geht, denn den braucht man für die Hausaufgaben. Aber wie war das eigentlich früher? Hatten die Kinder da auch schon ein eigenes Zimmer?

Und dürft Ihr fernsehen oder auf dem Computer spielen in Eurem Zimmer? Wie sieht es bei Euch zuhause aus und was macht Ihr am liebsten im Kinderzimmer? Erzählt es Patricia unter 0800 2254 2254.