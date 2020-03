Schulen werden geschlossen, wir sollen uns kaum noch mit anderen Leuten treffen, die ganze Welt ist ziemlich nervös. Ein kleines Virus hat die Ordnung ziemlich durcheinandergebracht. Es soll vermieden werden, dass die Krankheit, die das Virus auslösen kann, alle Menschen gleichzeitig trifft. Denn wenn immer nur ein paar Leute zur gleichen Zeit krank sind, kann allen bestmöglich geholfen werden, falls sie bei Komplikationen ins Krankenhaus müssen.

Wie ist das für Euch? Habt Ihr mit Euren Eltern oder an der Schule schon über das Thema gesprochen? Musste vielleicht jemand von Euch schon in Quarantäne? Was macht Ihr, wenn Ihr jetzt plötzlich nicht mehr zur Schule müsst bzw. dürft? Wie findet Ihr es, nicht mehr kurzentschlossen alle Freunde und Familienmitglieder besuchen zu können?

Ruft an und sprecht mit Fabian darüber: 0800 2254 2254.