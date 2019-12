Tim bekommt heute im weihnachtlich geschmückten Studio Besuch. Unerwartet stürmt Lydia hinein und will aufräumen...

Gerade hat Tim es sich im Kakadu-Studio ein bisschen gemütlich gemacht, da springt auf einmal Lydia hinein, einen Staubsauger im Schlepptau. Sie will Ordnung schaffen nach den vielen Aufnahmen aus diesem Jahr. Dabei findet sie eine ganze Menge Notizzettel und Ausschnitte aus den Sendungen, die in diesem Jahr entstanden sind. Und das waren ja vor allem Podcasts. Aus dem unerwarteten Besuch im Studio wird somit eine spaßige Rückblende in das Kakadu-Jahr 2019.