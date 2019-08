Am Freitagabend ging es wieder los. Das Runde muss ins Eckige. Fiebert Ihr auch schon wieder mit?

An diesem Wochenende hat die erste Fußball-Bundesliga wieder begonnen. 18 Vereine kämpfen um den Meistertitel 2020. Aber warum ist Fußball so spannend? Oder könntet Ihr auch ohne Fußball leben? Welchen Sport mögt Ihr am liebsten? Welchen könnt Ihr gar nicht leiden? Nehmt Ihr selbst an Wettkämpfen teil? Habt Ihr vielleicht sogar schon eine Medaille bekommen? Ruft an und erzählt es Tim und den anderen Kakadu-Hörerinnen und Hörern: 0800 2254 2254.

Hier kommt Ihr zur Webseite der Freiburger Fußball-Schule, die im Beitrag vorgestellt wurde.