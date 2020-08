Im Durchschnitt isst jeder Mensch in Deutschland pro Tag etwas mehr als 200 Gramm Obst.

Ryke hat heute Obst-Rätsel dabei. Denn morgen ist der Tag der Wassermelone. Aber natürlich geht es auch um andere Obstsorten, bekannte und nicht so bekannte. Wer Lust hat, mitzuraten, ruft am besten gleich bei Ryke in der Sendung an: 0800 2254 2254.

Wer nicht durchkommt, muss sich allerdings heute auch nicht ärgern: Ein Obsträtsel findet Ihr auch online, wenn Ihr auf das kleine Dreieck im Melonen-Foto klickt. Eure Lösung könnt Ihr an kakadu@deutschlandradio.de schreiben. Viel Glück!