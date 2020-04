Hajos Mama muss ins Krankenhaus und sagt ihm nicht, was los ist. Hajo hat Angst.

Hajo hat Angst, denn Mama muss ins Krankenhaus, und sie sagt nicht warum. Hajo stehen schwere Tage bevor. Jan, der eigentlich auf ihn aufpassen soll, bläst nur noch Trübsal. Und mit Martin, der eigentlich sein bester Freund ist, prügelt er sich sogar. So kann das nicht weitergehen: Hajo muss endlich wissen, was mit Mama los ist! Hat Martin am Ende etwa doch Recht, und Mama bekommt ein Baby?

Eine Erzählung für Kinder ab 6 Jahren.