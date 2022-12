Update: Evolution

Der erste Mensch war nur ein Meter groß und lebte in Bäumen. Na gut, es war mehr sowas wie ein Vorfahr des Menschen. Der wohnte vor ungefähr sieben Millionen Jahren im Regenwald. Nun hat dieser Vorfahr natürlich nicht einfach mit einem anderen Vorfahr zusammen - zack! - ein Menschenbaby gemacht. Ein biiiisschen komplizierter ist das schon gewesen. Und eigentlich müssten wir noch viel weiter in der Geschichte zurückgehen. Bis zu einem Fisch, der lustige Vorderflossen hatte, mit denen man prima am Strand abhängen konnte. Was das jetzt noch mit der Frage zu tun hat? Ihr werdet's hören: im Podcast!