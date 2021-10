Das Rad und das Feuer sind bereits erfunden, das ist klar. Aber gilt das auch für die Erfindungen, die Ryke euch heute vorstellt?

Ryke hat heute ein paar kleine Rätsel für euch vorbereitet. Und ihr sollt herausfinden, ob sie stimmen oder nicht. "Echt oder Quatsch?" lautet also jedes Mal die Frage. Wie gut kennt ihr euch aus mit Erfindungen? Und mit Einrichtungen, die gut für Kinder sind. Gibt es sie schon oder sollte man sie vielleicht erst erfinden bzw. Wirklichkeit werden lassen? Ruft an und ratet mit. Und sagt, was ihr davon haltet: 0800 2254 2254.