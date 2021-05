Klettern, schaukeln, rutschen und buddeln. Auf vielen Spielplätzen ist es jetzt wieder erlaubt, zu spielen. Was macht ihr am liebsten?

In vielen Gegenden ist es endlich wieder erlaubt, auf Spielplätze zu gehen. Viele Zoos und Museen sind allerdings wegen Corona noch geschlossen. Aber wenn man genau guckt, kann man schon wieder eine ganze Menge unternehmen, und vieles davon kostet nicht einmal Eintritt. Was macht ihr zur Zeit am liebsten draußen? Ruft an bei Tim und erzählt es ihm: 0800 2254 2254.