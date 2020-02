Mit wem wärt Ihr gerne befreundet?

Übermorgen, am 11. Februar, ist der "Schließe-neue-Freundschaften-Tag". Da soll jeder versuchen, mit einem anderen Menschen eine neue Freundschaft zu schließen. Das ist ja vielleicht leichter gesagt als getan. Ruft bei Fabian an und sagt ihm, wie Ihr das am ehesten versuchen würdet. Und vor allem: Mit wem. 0800 2254 2254!

Wir verlosen unter den Anrufer*innen dieses Buch.