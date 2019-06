Heute stellen wir euch eine knackige Frucht vor, den Apfel. Was kann man aus Äpfeln alles backen und mixen und wie entsteht eigentlich ein Apfel?

Knackig, sauer oder süß, so präsentiert er sich. Äpfel sind nicht nur gesund und köstlich, sie spielen auch in Märchen und Legenden eine wichtige Rolle.

Wir erforschen, wie aus zarten Apfelblüten knackige Äpfel werden, besuchen eine Streuobstwiese und stellen selber Apfelsaft, Apfelkuchen und Bratäpfel her.