In der Schule, bei den Hausaufgaben, zum Essen, auf dem Klo, im Zug: Gefühlt sitzen wir den ganzen Tag auf unserem Hintern. Ganz schön ungesund. Gut, dass ihr diesen Podcast auch im Liegen, Stehen oder Laufen hören könnt ...

Während Emils Körper noch jung und flexibel ist, nimmt der von Ryke ihr das viele Sitzen über die Erwachsenenjahre hinweg inzwischen ganz schön übel. Um ihn wieder etwas gnädiger zu stimmen und um Emil vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, schauen die zwei sich in dieser Episode die Sache mit dem Sitzen mal genauer an:

Im Berliner Humboldt-Forum gibt es eine ganze Ausstellung zu dem Thema. Denn Sitzen ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Frage der Haltung. Rosa Parks erlangte Berühmtheit, weil sie im Bus sitzenblieb und König Artus erfand die Tafelrunde, damit keiner seiner Ritter sich benachteiligt fühlte, wenn sie beisammen saßen.

Der Schneider Sitz

Vielleicht hätten die Ritter nach einem langen Tag in ihren schweren Rüstungen auch gern auf einem Gummiball Platz genommen. Denn über so eine Sitzgelegenheit freut sich ein geplagter Rücken besonders. Aber die gab es damals natürlich noch nicht, genauso wenig wie fahrende Sitze in Autos oder Zügen. Wenn gar kein Sitz da ist, tut's auch der Boden. Schon die alten Ägypter saßen im Schreibersitz und breiteten dabei die Papyrusrollen auf den Oberschenkeln aus. Eine ganz ähnliche Haltung nahmen später auch die Schneider mit ihren Stoffen ein, die dem Sitz ihren heutigen Namen gaben.

Und dann wären da noch zahlreiche Redewenungen rund ums Sitzen. Sitzenbleiben zum Beispiel ist so eine. Was dagegen hilft? Wissen natürlich! Weswegen dieser Podcast ganz bestimmt einen festen Platz in euren Herzen hat, nicht wahr?

Wenn dann doch mal was nicht richtig sitzt, setzen wir uns für euch auf den Hosenboden und finden es raus. Eine Sprachnachricht an 0174 16 24 523 genügt.

Autorin: Regine Bruckmann

Redaktion: Roland Krüger

Onlinefassung: Laura Lucas