Husten, Schnupfen, Heiserkeit - Winterzeit ist Erkältungszeit. Was könnt Ihr tun, damit Ihr dennoch nicht krank werdet. Und falls es Euch doch erwischt hat, wie kommt man schnell wieder auf die Beine? Anrufen und mitquasseln unter: 0800 2254 2254

Im Winter gehen viele Erkältungen um - manchmal kann einen sogar die Grippe erwischen. Aber was kann man vorbeugend tun, damit man gesund durch die kalte Jahreszeit kommt? Welche Rolle spielen Vitamine, die Ernährung, ausreichend Schlaf und richtige Kleidung? Und was tut man am besten, wenn es einen doch mal erwischt hat, damit man schnell wieder auf die Beine kommt?

Zu Gast bei Tim ist Dr. Ulrich Fegeler und gibt Tipps und Antworten auf Eure Fragen.

0800 2254 2254.