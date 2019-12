Wünsche stecken in uns drin. Experten sagen sogar, dass wir unbedingt Wünsche brauchen, um uns weiterzuentwickeln.

Kann man eigentlich wunschlos glücklich sein? Was sind überhaupt Wünsche? Und warum haben wir welche? Und was passiert, wenn die Werbung immer mehr Wünsche in uns weckt? Gibt es überhaupt gute und schlechte Wünsche? Und was ist mit den Floskeln wie "Guten Tag!"? Sind das ehrlich gemeinte Wünsche oder eben doch nur Floskeln? Darüber reden Ryke und Matilda in diesem Podcast.

#51 Was sind gute Wünsche?

Moderation: Ulrike Jährling und Matilda

Recherche und Reportagen: Ricarda Zunk und Kati Obermann

Technik: Peter Seyffert

Redaktion: Roland Krüger

Deutschlandfunk Kultur, 2019