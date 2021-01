„Ich bin zehn Jahre alt, ich möchte ein Smartphone!“ Klar, denn fast alle Kinder in diesem Alter haben ja eins. Wir sagen Euch, wie Ihr Eure Eltern überzeugt, dass Ihr tatsächlich „Smartphone-fit“ seid und was Ihr dazu wissen müsst.

Drei Viertel der zehnjährigen Kinder in Deutschland haben ein eigenes Smartphone. Also: drei von vier Zehnjährigen. Das heißt, in einigen fünften und sechsten Klassen ist man schon ein ziemlicher Außenseiter, wenn man noch kein eigenes Handy hat. Und sogar bei den Acht- und Neujährigen hat schon etwa jeder Dritte ein Smartphone.

Viele Eltern finden allerdings auch, dass das gar kein besonders guter Grund für ein Handy ist: Nur weil alle anderen eins haben, sagen sie, braucht Ihr noch lange keins! Ihr daddelt damit sowieso nur herum, schaut dämliche Videos oder schreibt den ganzen Nachmittag Textnachrichten in Chat-Gruppen, obwohl Ihr eigentlich Hausaufgaben machen sollt! Und was das kostet! Und Cybermobbing! Tja. Und was sagt Ihr dann? Wie überzeugt Ihr Eure Eltern, dass Ihr sehr wohl alt genug für ein Handy seid und dass Ihr verantwortungsvoll damit umgehen könnt?

Tim und Selma sammeln ein paar gute Argumente für Euch.

Ab wann darf ich ein Handy haben?

Moderation: Tim Wiese und Selma

Recherche und Reportagen: Regina Voss

Technik: Irina Stuhlsatz

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020