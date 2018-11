1998 erschien er erstmals auf dem TV Bildschirm. Seitdem sind das gewitzte Königskind und seine tierischen Freunde im Abendgruß des Sandmännchens ein Dauerbrenner. Hedwig Munck ist sozusagen die Mutter des kleinen Königs. Erschaffen hat all dies das Berliner Trickfilmehepaar Hedwig und Andreas Munck.

Den kleinen König kennen vermutlich alle Kinder in Deutschland. Denn seit knapp 20 Jahren wird jeden Abend in "Unser Sandmännchen" eine Folge von dieser Zeichentrickfigur mitsamt den diversen Nebenfiguren im TV gesendet.

"Der kleine König" unterhält nicht nur Kinder, auch die Erwachsenen kommen voll auf ihre Kosten und genießen genauso wie die Kleinen den unerschöpflichen Einfallsreichtum des gekrönten Drei-Käse-Hochs.

Der 4-5 Jahre alte Monarch ist der eindeutige Herrscher seines Königreichs. Er ist der Größte, Beste und Schlaueste und das von Geburt an. Ausgestattet mit diesem unerschütterlichen Selbstwertgefühl erträgt er tapfer auch kleine Rückschläge und geht oft auch zart und sehr liebevoll mit seiner Umwelt um. "Das muss er auch!", sagt Hedwig Munck mit schelmischer Strenge, "denn mit dem ‚kleinen König’ schaffe ich ja auch Wirklichkeit und ein bisschen Vorbildfunktion muss sein." Dabei will "Der kleine König" den Kindern eigentlich nicht viel beibringen, eher will er ihnen den Rücken stärken, sie anregen und in ihrem Tatendrang unterstützen. Bei den Eltern hingegen plädiert er für mehr Geduld und Zeit, den Nachwuchs doch einfach mal machen zu lassen, sich auszuprobieren, um aus den eigenen Irrtümern lernen zu können.

Hedwig Munck ist heute bei Ryke zu Gast im Kakadu-Studio, um über den kleinen König und ihre Arbeit zu erzählen.

