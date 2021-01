Wenn man heute schon wissen will, was morgen erst passiert.

Das berühmteste Orakel war wohl das in Delphi. Dorthin gingen die Menschen, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Und auch heute wollen wir oft wissen, was in der Zukunft passiert. Es gibt Horokope, Wettervorhersagen, und bei Sportwetten und ähnlichem glauben manche Leute auch, dass sie vorher wissen, was später passiert.

Patricia hat ein kleines Orakel mit ins Studio genommen und möchte mit euch ausprobieren, ob es heute klappt mit dem Blick in die Zukunft. Ruft an und stellt Fragen und orakelt mit: 0800 2254 2254.

Außerdem gibt es ein kleines Quiz mit Fragen aus der Zukunft.