Seit mehreren Jahren wird in Berlin-Mitte ein Schloss gebaut. Doch nicht Königinnen und Könige sollen dort einziehen, sondern das "Humboldt Forum", ein neues Museum. Kann das neue Schloss ein Ort werden, den auch Kinder gerne besuchen?

Das neue "Humboldt Forum im Berliner Stadtschloss" ist nach dem berühmten Forscher und Wissenschaftler Alexander von Humboldt benannt und soll in wenigen Jahren eröffnen. Geplant sind in dem neuen Gebäude Ausstellungen und Konzerte.

Doch was bedeutet dieser Ort für Kinder? Kann das Schloss auch ein Schloss sein, das Platz für Kinder hat, und in dem man spielen kann, und sich gern aufhält? Über vier Monate lang haben sich 176 Kinder und Jugendlicher von acht Berliner Schulen mit diesen Fragen beschäftigt. Die Kinder und Jugendlichen haben in dieser Zeit Interviews geführt, Lieder komponiert, gemalt und diskutiert. Die Ergebnisse der Arbeiten sind nun in der Ausstellung "Das ist auch unsere Baustelle" in der Humboldt Box an der Baustelle Humboldt Forum in Berlin-Mitte zu sehen. Bis Mitte Dezember ist die Ausstellung geöffnet, KAKADU-Reporter Peter Kaiser hat sie sich angesehen.

Außerdem zu hören:

"Aus dem Milchmeer entstand die Welt" Ein Buchtipp von Jessica Zeller

"Albie Bright" Ein Hörbuchtipp von Elmar Krämer

