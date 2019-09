Im Sperrmüll entdeckt Vin einen Tisch. Der hat zwar Macken und Schrammen, doch eigentlich sieht er noch ganz brauchbar aus. Also nimmt Vin ihn mit nach Hause.

Der Tisch am Straßenrand hat bestimmt einmal in einem Wohnzimmer gestanden, denkt Vin. Oder in einer Küche. Und eine Familie hat daran gesessen und gegessen, geredet und gespielt. Vin nimmt den Tisch mit nach Hause. Ihre neue Wohnung ist klein, der Tisch wird Platz wegnehmen, aber vielleicht gewöhnen sich Mama und Angelina daran. Und wenn dann Papa zu Besuch kommt, dann könnten sie vielleicht alle zusammen an dem Tisch sitzen. Denn ein Tisch ist nicht nur ein Tisch. Ein Tisch ist auch eine Chance.



Schwimmen gehen

Von Beate Dölling

Gelesen von Rosario Bona

Ab 7 Jahre

Deutschlandradio Kultur 2013

Eine Erzählung aus dem Buch ‚Du bist sowas von raus! Echte Geschichten aus der Arche.’

Beate Dölling, geb 1961 in Osnabrück, lebt heute in Spanien und Berlin. Die frühere Hörfunk-Journalistin wurde vor allem mit ihren Kinder- und Jugendbüchern bekannt und erhielt diverse Auszeichnungen und Stipendien.