Rita, das Schaf, und Ruth, das Meerschwein, laufen davon. Sie möchten Piraten werden. Sie treffen sich zufällig und starten sofort in dieses neue Leben. Allerdings wartet eine große Herausforderung auf sie: das wilde Meer.

Das Schaf Rita möchte ein Raubschaf werden und als Piratin nach Australien segeln. Nicht weit von Rita lebt mit ähnlichen Träumen das Meerschwein Ruth. Zufällig treffen sich die beiden und starten sofort ihr Piratenleben. Ritas kräftige Klauen und Ruths unglaubliche Raubtierstimme helfen dabei sehr. Aber für ein kleines Schaf und ein ungekämmtes Meerschweinchen ist das wilde Meer eine große Herausforderung.

Rita, Ruth und der Fluch der Karibikhunde

Von Martin Klein

Gelesen von Axel Wandtke

Ab 6 Jahre

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

Martin Klein, geb. 1962 in Lübeck, lebt als freier Autor in Potsdam und Berlin. Er hat über 40 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die in bislang zwölf Sprachen übersetzt wurden. Außerdem liebt er das Radio und verfasst seit vielen Jahren sehr gern Beiträge für diverse Rundfunkanstalten.