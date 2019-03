Olha ist neu in der Klasse. In ihrem Heimatland Ukraine wird gekämpft, und deshalb lebt sie nun bei ihrer Großmutter in Deutschland.

Am Montag sitzt plötzlich ein fremdes Mädchen mit einem langen Pferdeschwanz in der Klasse. Sie hat ein kariertes Kleid und weiße Kniestrümpfe an und ihr Deutsch klingt anders. Sie heißt Olha und kommt aus der Ukraine, erfahren die anderen Kinder von ihrem Klassenlehrer. Und weil in der Ukraine Krieg herrscht, lebt sie nun bei Ihrer Großmutter in Deutschland

"Olha, ein Stinktier und die große Modenschau"

Von Christa Zeuch

Gelesen von Ilka Teichmüller

Ab 6 Jahre

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015

Christia Zeuch wurde in Berlin geboren und lebt heute in Eckernförde an der Ostsee. Sie schreibt Bücher, Geschcihten, Gedichte und Musicals für Kinder.