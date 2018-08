Der Kater Kokoschka möchte zu Klaras Familie gehören und jeden Tag verwöhnt werden.

Kater Kokoschka möchte in Klaras Familie aufgenommen werden; jeden Tag einen gut gefüllten Fressnapf und kleine Streichelhände auf dem Fell, davon träumt er jede Nacht. Und in einer Vollmondnacht kann Kater Kokoschka reden, das nutzt er und verhandelt mit Klara, sie kann für einen Tag klettern wie eine Katze und dafür gehört er ab Morgen zur Familie. Und Klara überrascht im Sportunterricht alle, so schnell kann keiner schauen, wie sie am Seil hochklettert. Ihr Schulfreund Julius ist noch nicht in der Mitte, da rutscht sie schon wieder hinunter. Und das kann Julius ihr nicht verzeihen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und er wird es herausbekommen, droht er Klara.

"Katzenjammer"

Von Jenny Reinhardt

Gelesen von Eva Kryll

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006