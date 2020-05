So was Blödes: Jonathan hat sich so auf die Klassenfahrt gefreut. Doch dann taucht der neue Mitschüler auf, Maik ...

Endlich geht es auf Klassenfahrt. Jonathan und die Klottmänner haben es geschafft, sich ein gemeinsames Zimmer zu organisieren. Doch dann wird auf das freie vierte Bett Maik einquartiert. Plötzlich ist nur noch der Neue angesagt. "Jonathan auf Klassenfahrt" Von Anna Arnoldi

Erzählung für Kinder ab 7 Jahren.

Gelesen von Joachim Schönfeld

Produktion Deutschlandradio Kultur, 2008