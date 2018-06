In der Theater-AG probt Jonathan die Rolle des Vogelfängers und wird dafür sehr gehänselt.

Jonathan und seine Freunde, die Klottmänner, sind in der Theater-AG. Seit einigen Wochen studieren sie die ‚Zauberflöte’ ein. Jonathan spielt Papageno, den Vogelfänger. Kurz vor der Premiere wird das Mädchen, das die Freundin des Vogelfängers spielen soll, krank. Da springt kurzentschlossen Laura ein. Laura ist das schönste Mädchen in der ganzen Schule und Jonathan soll nun am Wochenende den Text mit ihr üben. Vor Schreck bekommt er selbst kein Wort heraus. Und es setzt sich ihm auch noch ein entflogener Papagei auf den Kopf und schreit immerzu: "Gib Küsschen! Gib Küsschen!".



Jonathan als Vogelfänger

Von Anna Arnoldi

Gelesen von Max von Pufendorf

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2011

Moderation: Ulrike Jährling





Anna Arnoldi, geboren in Berlin, lebt in Köln.