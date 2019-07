Noch gestern Abend haben die Eltern gesagt, dass Gretas Geburtstag dieses Jahr ausfallen werde, da sie so frech und uneinsichtig wäre. Ob sie am Morgen an ihrem Plan festhalten werden?

Sie wäre vorlaut, frech und uneinsichtig, so beschweren sich Gretas Eltern. Und entscheiden, dass deshalb in diesem Jahr sämtliche Geburtstagsfeier ausfallen würden. Doch am Morgen von Gretas Geburtstag haben die Eltern ihre Meinung geändert und möchten auf einmal mit ihrer Tochter feiern. Aber von wegen. Jetzt zeigt Greta ihren Eltern einmal, wie einsichtig sie sein kann. Gretas Geburtstag

Von Thilo Reffert

Gelesen von Natalia Belitski

Ab 6 Jahre

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015 Thilo Reffert, geboren 1970 in Magdeburg, arbeitete als Lehrer und an verschiedenen Theatern als Dramaturg und Theaterpädagoge, lebt heute als freischaffender Autor am Stadtrand von Berlin, schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Prosa für Kinder und Erwachsene.