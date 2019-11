In eine Klasse gehen zwei Jungen, die beide Anton Schmidt heißen, und das gibt Streit.

Anton Schmidt ist mit seinen Eltern in eine neue Stadt gezogen und nun muss er auch in eine neue Schule gehen. Als er am ersten Tag dort ankommt und seinen Namen sagt, da lachen alle Kinder. Ein Junge allerdings ärgert sich. Er heißt auch Anton Schmidt. Und nach der Schule stellt er sich seinem neuen Mitschüler in den Weg und stellt klar, dass es nur einen Anton Schmidt geben kann und das bleibe er. Der neue Anton sei einfach ein Niemand.

Ein Anton zu viel

Von Jörg Wolfradt

Gelesen von Joachim Schönfeld

Ab 6 Jahre

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2005

Moderation: Patricia Pantel