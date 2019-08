Diesen einen speziellen Tag im vergangenen Sommer wird sie nie vergessen. Ganz allein war sie am Strand und dann war da plötzlich etwas draußen im Meer

Schon oft hat sie versucht, den anderen Kindern von ihrem Erlebnis am Strand zu berichten. Doch sie glauben ihr nicht und so hat sie aufgehört davon zu erzählen. Von nun an behält sie die Erinnerung an diesen Sommertag für sich, wie einen Opal in der Seele. Der Tag, als sie allein zum Strand gegangen war, um Muscheln zu sammeln.

"Der Tag am Meer"

Von Rusalka Reh

Regie: Beatrix Ackers

Sprecherin: Bettina Kurth

Ton: Christiane Neumann

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014

Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.