Eigentlich bereitet sich Schuldetektiv Schofel Olms schon auf die Weihnachtsferien vor. Aber dann ist auf einmal Friederikes Wunschzettel verschwunden.

In den letzten Jahren hatte Schuldetektiv Schofel Olm schon einige höchst rätselhafte Kriminalfälle aufgeklärt. So löste er dank seines messerscharfen Verstandes in der Vergangenheit bereits das Rätsel des hinkenden Turnschuhdiebs und das des Geheimnisses der Pusteln. Doch der Fall des entwendeten Wunschzettels war mit Sicherheit der sonderbarste.

Erzähltag

Der entwendete Wunschzettel

Ein kleiner Weihnachtskrimi

Von Wieland Freund

Ab 6 Jahre

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016

