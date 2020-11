Das Wort "Advent" bedeutet Ankunft.

Heute beginnt die Adventszeit. Die Vorfreude auf Weihnachten wächst und es duftet lecker in vielen Häusern. Auch wenn in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht einmal die Vorweihnachtszeit ganz normal ist.

Was der Advent ist und wie er bei uns gefeiert wird, das erzählt Kakadu-Autorin Sarah Maria Ziewitz in einem Beitrag.

Und dann seid Ihr dran: Patricia möchte heute mit Euch über den Advent reden. Dafür hat sie ein kleines Quiz mitgebracht, in dem Ihr erkennen sollt, wie in anderen Ländern der Advent begangen wird. Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.