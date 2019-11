Gruselig und rätselhaft und oft kommen Dinge vor, die es doch gar nicht gibt: flüsternde Mumien, tanzende Teufel, Botschaften aus der Unterwelt. Der Erfolg der drei Fragezeichen setzt sich aus vielen kleinen Puzzlestücken zusammen.

Am 12. Oktober 2019 feiern die Drei Fragezeichen-Hörspiele ihr 40-jähriges Jubiläum. Die eigentlich doch uralte Serie ist immer noch megaerfolgreich, mehr als das: Sie ist die weltweit erfolgreichste Hörspielserie überhaupt. Wie ist das möglich? Wer steckt hinter Justus, Bob und Peter und wieso hören sie nicht nur Hunderttausende Kinder, sondern ebenso viele Erwachsene? Mysteriös, mysteriös!

Reporterin Silke Wolfrum spürt dem Geheimrezept der Serie nach. Nicht nur Kinder-Experten geben ihr wichtige Tipps, sie trifft sich auch mit Justus und Peter höchst persönlich und stattet der legendären Regisseurin des Hörspiels, Heikedine Körting, einen Besuch in ihrer sagenumwobenen Villa in Hamburg ab.

Feature

Die erfolgreichsten Detektive der Welt

40 Jahre Hörspielserie 'Die drei Fragezeichen'

Von Silke Wolfrum

Moderation: Tim Wiese