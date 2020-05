Bei uns in Deutschland wird der Muttertag immer am 2. Sonntag im Mai gefeiert.

Für die Blumengeschäfte ist es einer der Tage mit den besten Umsätzen, denn sehr viele Kinder schenken heute ihrer Mutter Blumen.

Den Muttertag "erfunden" hat in den USA die Methodistin Anna Marie Jarvis, die Tochter von Ann Maria Reeves Jarvis. Sie veranstaltete in einem Ort im Bundesstaat West Virginia am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, ein Memorial Mothers Day Meeting. Ihre Idee war, alle Mütter an diesem Tag zu ehren.

Die Bewegung blieb nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Schon 1912 wurde eine Mother’s Day International Association gegründet mit dem Ziel, den Muttertag auch international zu verbreiten. In England wurde das Konzept vom Muttertag schnell angenommen. Der Feiertag verbreitete sich weiter 1917 in der Schweiz, 1918 in Finnland und Norwegen, 1919 in Schweden, ab 1923 in Deutschland und 1924 in Österreich. (wikipedia)

