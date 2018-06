Was fällt euch zum Thema Bewegung ein? Bewegt ihr euch gerne? Warum? Warum nicht? Gibt es überhaupt Stillstand? Mitquasseln unter: 0800 2254 2254

Der "Tag der kleinen Forscher" ist ein deutschlandweiter Mitmachtag, den die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" jedes Jahr mit einem neuen Forschermotto durchführt.

Dieses Jahr ist das große Thema "Bewegung".



Wie kommen wir von einem Ort zum anderen? Wie schaffen es Ameisen, sich gemeinsam auf engstem Raum zu bewegen – und das ganz ohne Stau? Warum haben wir das Gefühl, dass die Figuren in Comics laufen können? Was können wir alle gemeinsam bewegen?

Am "Tag der kleinen Forscher" wird nicht nur erforscht, was sich wie bewegt, sondern auch, was uns bewegt und was wir gemeinsam bewegen können.

Hier gibt es viele Ideen zum Mitforschen für Kitas, Horte und Grundschulen sowie Unterstützer.