Ein Gemüse wird Herrscher über das Land. Ein junger Mann verliebt sich in einen Roboter. Unmöglich? Nicht in den Opern und Operetten des Komponisten Jacques Offenbach. Er liebte verrückte und komische Geschichten.

Jacques Offenbach wurde vor 200 Jahren in Köln geboren. Obwohl er schon früh nach Paris ausgewandert ist, feiern die Kölner in diesem Jahr seinen Geburtstag mit vielen Opern, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Nicht nur die Erwachsene, auch Kinder machen mit. Maria Riederer hat sich umgehört, was den großen Komponisten für Kinder und Erwachsene interessant macht und warum trotzdem nur so wenige von Offenbachs Stücken berühmt geworden sind.

Außerdem am Musiktag zu hören:

"Singende Insekten als Medienstar", über Insektenmusiken in Asien berichtet Dana Sindermann