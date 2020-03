Seit dem 13. Jahrhundert gibt es Bürgermeister an der Spitze des Stadtrats und der Stadtverwaltung

Sie sind vermutlich die bekanntesten Personen in einem kleinen Ort oder in einer großen Stadt: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber was sind eigentlich ihre Aufgaben, wenn sie ins Amt gewählt worden sind? Darüber reden Tim und Elias in diesem Podcast. Helfen lassen sie sich von Bela, der sich mit Kakadu-Autorin Sarah Maria Ziewitz in Leipzig umgesehen hat und dort sogar den Oberbürgermeister gesprochen hat.

#74 Was macht eigentlich ein Bürgermeister?

Autorin: Sarah Maria Ziewitz

Moderation: Tim Wiese und Elias

Redaktion: Roland Krüger

Technik: Jorid Böttcher

Deutschlandfunk Kultur, 2020