Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass der sportliche New Yorker Junge einmal Komponist werden würde – am wenigsten er selber. In seiner Familie gab es keine klassische Musik. Und in seiner Umgebung auch nicht.

Ein Schulfreund mit Geige, ein verstaubtes Klavier, ein klavierspielender Bruder mit wenig Lust aufs Instrument, ein Musikautomat, der alle Lieblingsmusiken für ein paar Münzen ausspukte und die Stadt New York- das waren die "Zutaten", die aus dem kleinen sportbegeisterten Georg Gershwin einen großen Komponisten haben werden lassen. Und all das kann man in seiner Musik auch hören. Außerdem im Musiktag: "American Folk" von Angi Harrer-Vukorep