Sehr schnell stellt Frau Finkenstein fest, dass es keine so wirklich gute Idee war, mit der Klasse 2b einen Ausflug in den Dinopark zu machen. Denn schon vor der Abfahrt des Busses vor der Schule fangen Kinder und Eltern an zu stressen und die Planung der Klassenlehrerin der 2b zu untergraben. Und das wird sich auch leider im weiteren Verlauf des Ausflugs nicht ändern.