Sterne funkeln in der Nacht am Himmel, unendlich weit weg und unendlich viele, wunderschön und geheimnisvoll. Wo kommen sie nur alle her?

Gerade jetzt in der Adventszeit sind Sterne wieder überall: Zimtsterne, Weihnachtssterne, Glitzersterne an Tannenbäumen, leuchtende Sterne in den Fenstern. Und natürlich wissen wir, wo die alle herkommen: vom Bäcker zum Beispiel oder aus Fabriken für Weihnachtsbaumschmuck. Aber die echten Sterne im Weltall, wo kommen die her? Ryke, Rahel und Lena finden das in dieser Folge heraus und reisen dafür mit Euch einmal durchs Universum. Bis an den Anfang der Zeit! Kein Witz! #51 Wo kommen die Sterne her? Moderation: Ulrike Jährling, Rahel und Lena

Recherche und Reportagen: Beate Stender

Technik: Inge Görgner

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2019