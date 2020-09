Wir Menschen sind Jäger und Sammler. Und heute geht´s ums Sammeln.

Patricia freut sich auf Eure Anrufe, in denen Ihr erzählt, was Ihr denn so alles sammelt. Und warum Ihr das tut. Denn sammeln kann man ja eigentlich alles. Sammel-Experte Thomas Schmidtkonz gibt im Gespräch mit Patricia ein paar Tipps, wie man erfolgreich sammelt. Denn zum Sammeln gehört auch das Tauschen. Irgendwann wird Eure Sammlung dann vielleicht groß und wertvoll. Aber das ist nicht das Wichtigste. Entscheidend ist, dass Sammeln Spaß machen soll. Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254!