Seit dem ersten Oktober haben wir Euch an jedem Kakadu-Tag ein Freundschaftspaar vorgestellt. Heute machen wir das mal andersherum und lassen Euch raten, wer gemeint ist. Der Quasseltag ist also unser großes Freundschaftsquiz. Unter den Anruferinnen und Anrufern von Euch verlosen wir zum Schluss der Sendung das große Kakadu-Freundschaftspaket. Also: Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.