Es gibt so viele Sportarten, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten. Die Liste von Wikipedia umfasst etwa 250 Sportarten.

Patricia möchte heute mit euch über Sport reden. Der Anlass ist zwar die beginnende Fußball-EM, aber es soll auch um andere Sportarten gehen. Welchen Sport treibt ihr? Macht Sport Spaß? Was gefällt euch daran? Und kennt ihr euch mit Sportarten aus? Das könnt ihr in einem Quiz beweisen. Ruft an und macht mit: 0800 - 2254 2254!

Verlost wird ein neues "Was-ist-was?"-Buch über die Fußball-EM.