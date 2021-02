Heute lassen wir die Puppen tanzen! Wir ziehen alle Register! Die passende Redewendung ist doch schließlich das Salz in der Suppe!

Heute klappert Ryke mit euch Redewendungen ab. Und wenn ihr nur Bahnhof versteht, müsst ihr nicht Blut und Wasser schwitzen. Denn Redewendungen sind kein Hexenwerk, und Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Häh?

Also, wer sich wenigstens ein bisschen mit Redewendungen auskennt, ist heute genau richtig bei Ryke in der Sendung. Ruft an und ratet mit: 0800 - 2254 2254. Und ihr könnt sicher sein, dass niemand alle Redewendungen kennt. Mein lieber Scholli!