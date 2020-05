Baron Münchhausen war ein ganz besonderer Mensch. Er liebte es nämlich, Geschichten zu erzählen, und hielt es dabei nicht immer so ganz mit der Wahrheit.

Der Baron Münchhausen lebte vor vielen, vielen Jahren in einem kleinen Örtchen im Norden Deutschlands an der Weser. Er war ein Adeliger, arbeitete als junger Mann für den russischen Zaren und kämpfte in verschiedenen Kriegen. Er hat viel erlebt und er liebte es, davon zu erzählen. Manche seiner Geschichten waren dabei so verrückt, dass sie sich unmöglich tatsächlich zugetragen haben können. Deshalb wird er auch der "Lügenbaron" genannt.

Kati Obermann ist in die Gegend gefahren, in der Baron Münchhausen einst lebte, um zu erfahren, was die Menschen dort heute über ihn denken.



Gratulation, Herr Lügenbaron

300 Jahre Baron Münchhausen und seine Geschichten

Von Kati Obermann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Moderation: Ulrike Jährling