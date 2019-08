Die engsten Vorfahren der Hauskatze sind die afrikanischen Falbkatzen. Vor mehreren Tausend Jahren miauten sie bereits in Ägypten und wurden dort vergöttert. Katzen gehören zu unseren beliebtesten Haustieren. Warum eigentlich?

Der Leopard - eigentlich einfach nur eine große Katze. (OneWorldJourneys)

Katzen (der lateinische Name ist: felis) gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Als der Mensch die Erde betrat, war die Katze bereits da. Sie lauerte in Höhlen, in der Steppe, auf Bäumen und für viele Großkatzen waren Menschen in der Vergangenheit willkommene Beute. Bis die Menschen sich zu besseren Jägern weiterentwickelt hatten.

Göttlich oder köstlich?

Daher wundert es nicht, dass die Menschheit ein gespaltenes Verhältnis zu Katzen hat. In den alten ägyptischen Kulturen gab es Götter, die in Katzenform dargestellt wurden, zugleich gab und gibt es Gegenden auf der Erde, in denen Katzen gegessen werden.

Seltsamerweise rufen Katzen auch heute noch sehr unterschiedliche Reaktionen bei uns Menschen hervor. Der eine mag Katzen, der andere lehnt sie ab und bevorzugt beispielsweise den Hund.

Die Europäische Wildkatze - Felis silvestris silvestris (imago stock&people)

Dank ihrer ausgeprägten Anpassungsfähigkeit und Intelligenz hat sich die Katze auf der Erde behauptet und ausgebreitet. Es gibt kaum einen Ort der Welt, wo wir sie nicht in einer der jeweiligen Umwelt angepassten Form finden. Sei es als Schneeleopard im ewigen Eis, als Baumtiger in den Bäumen Sumatras und Borneos oder als Pampakatze in den Gras-Steppen des südamerikanischen Kontinents.

Die Länge des Fells ist entscheidend

Von der uns so vertrauten Hauskatze wurden durch Züchtung viele verschiedene Rassen erschaffen, die jedoch alle zu einer Art gehören und von der Falbkatze abstammen. Üblicherweise teilt man die Katzenrassen in verschiedene Kategorien ein, die sich an der Länge des Fells orientieren.

Der Begriff Hauskatze ist keine Art und keine Rasse. Hauskatzen heißen Hauskatzen, weil sie ein sehr beliebtes Haustier sind. Doch genau genommen sind sie einfach nur eine gezähmte (domestizierte) Unterart der Wildkatzen. Und Wildkatzen wiederum gehören zu der Unterfamilie der Kleinkatzen. Denn es gibt in der Welt der Katzen auch noch die Unterfamilie der Großkatzen, also Jaguar, Leopard, Löwe und Tiger. Thomas Fuchs

"Für die Maus ist die Katze ein Löwe"

Von Stubentigern, göttlichen Wesen und traurigen Fellchen

Ein Kakadu-Feature von Cornelia Seliger